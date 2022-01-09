ru ua
Нд, 09 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рабинович: Україну ніхто не приймав і поки не збирається приймати в ЄС і НАТО

Новость на русском →
Київ, Неділя 09 січня 2022 12:13
Рабинович: Україну ніхто не приймав і поки не збирається приймати в ЄС і НАТО Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Україну ніхто не приймав і поки не збирається приймати в Північноатлантичний Альянс, але влада цього не розуміє і своєю переконаністю, що вже "завтра" ми будемо в НАТО, плутає людей і світ.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Є офіційна заява представників Північноатлантичного договору, в якому сказано, що в найближчі 10 років Україну в Альянсі нас не чекають. А ми ніяк не можемо заспокоїтися - вписуємо у своїй Конституції інтеграцію в НАТО, робимо себе недоумкуватими перед усім світом", - заявив Рабінович.

На його думку, "не можна весь час ходити з простягнутою рукою і просити прийняти нас в ЄС або в НАТО". І при цьому, продовжив він, влада воює з власним народом, з міжнародним співтовариством, з бізнесом.

"Я давно говорив і продовжую наполягати: Україна повинна стати "Швейцарією Східної Європи" - у нас для цього є всі можливості! Ну а поки влада цього не хоче ні чути, ні розуміти, ні приймати", - резюмував він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз НАТО Рабінович
NEWS
В Україні з січня зросли податки: для кого і на скільки
В Україні з січня зросли податки: для кого і на скільки
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані