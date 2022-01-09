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Умер экс-нардеп Владимир Пак

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Киев, Воскресенье 09 января 2022 13:16
Умер экс-нардеп Владимир Пак Фото: Владимир Пак (из открытых источников)
Автор: Артем Горовенко

6 января умер украинский политик, бывший народный депутат, почетный председатель Киевской регионпотребсоюза и Киевского облпотребсоюза, заслуженный работник сферы услуг Украины Владимир Петрович Пак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на родственников Пака.

Владимир Пак трижды избирался депутатом Киевского областного совета, народным депутатом 4-го созыва, членом фракции "Наша Украина", членом комитета по вопросам строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и связи, членом партии Народный союз "Наша Украина".

За годы его плодотворной работы была успешно организована работа киевского облпотребсоюза и регионпотребсоюза.

Также Владимир Петрович мужественно участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Был награжден многочисленными правительственными грамотами и наградами, медалью "За Доблестный труд" (1970 г.), Орденом трудового Красного Знамени (1987 г.), орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2010 г.), орденом "За заслуги" III степени (2017 г.).

Прощание с Владимиром Петровичем состоится 10 января с 10:00 до 12:00 в прощальном зале клиники "Феофания" на ул. Академика Заболотного, 21.

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