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У справі подружжя Грищенків затримали ймовірного організатора

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 14:22
У справі подружжя Грищенків затримали ймовірного організатора
Фото: Інна и Владислав Грищенки (uazmi.net)

Правоохоронці затримали ймовірного організатора замаху на бізнесмена Чекурака

Правоохоронці затримали ймовірного організатора невдалого замаху на івано-франківського бізнесмена Михайла Чекурака, у виконанні якого підозрюють ветеранів Інну та Владислава Грищенків, що також фігурують у справі про вбивство Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат подружжя Віталій Ковальчук у Facebook.

За словами адвоката, слідство встановило та затримало ймовірного організатора замаху на бізнесмена Чекурака. В матеріалах справи ймовірного організатора називають "громадянином Ш.", однак до справи Шеремета він не причетний.

Ковальчук додав, що готує позов до суду з метою спростування інформації, поширеної правоохоронними органами та Міністерством внутрішніх справ, про нібито причетність подружжя Грищенків до вбивства журналіста Шеремета.

У справі подружжя Грищенків затримали ймовірного організатора

Нагадаємо, раінше у МВС пояснювали, чому ветеранам Грищенкам не було оголошено про підозру в причетності до вбивства Шеремета, але вони фігурують у справі. Тоді речник міністерства Артем Шевченко зазначав, що подружжя проходить по іншій справі - замаху на бізнесмена у місті Косів.

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