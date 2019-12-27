Суд продовжив арешт ветерану АТО Грищенко

Фото: Інна Грищенко (з відкритих джерел)

Суд продовжив арешт Грищенко до 24 лютого 2020 року

Печерський суд Києва продовжив арешт ветерану війни на Донбасі Інні Грищенко, підозрюваної у замаху на життя бізнесмена з Івано-Франківської області. Про це повідомляє "Громадське".

Таким чином, суд продовжив арешт Грищенко до 24 лютого 2020 року.

"Клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою Грищенко Інни задовольнити. Продовжити строк тримання до 24 лютого 2020 року", - зачитала суддя.

Інна Грищенко, відома як «Пума», заявила, що не пов’язана з замахом на вбивство чоловіка у Косові Івано-Франківської області у 2018 році та не розуміє, чому її тримають під вартою.



Прокуратура просить подовжити їй арешт ще на 2 місяці — суд узяв перерву до 11:00 п’ятниці pic.twitter.com/NkyNBviers — hromadske (@HromadskeUA) December 26, 2019

Раніше Міністерства внутрішніх справ заявило, що подружжя Інна і Владислав Грищенко ніби-то були організаторами вбивства журналіста Павла Шеремета. Сім'я добровольців підозрюється у виготовленні саморобного вибухового пристрою.

Нагадаємо, раніше у Києві заарештували ветерана АТО Інну Грищенко з позивним "Пума" та її чоловіка.

Подружжя Грищенків були затримані за підозрою в замаху на вбивство бізнесмена в Косові в Івано-Франківській області у 2018 році. Тоді підприємець вчасно помітив закладену вибухівку і врятувався.

Після того повідомлялось, що правоохоронці затримали ймовірного організатора невдалого замаху на івано-франківського бізнесмена Михайла Чекурака, у виконанні якого підозрюють ветеранів Інну та Владислава Грищенків.