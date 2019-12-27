ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд продовжив арешт ветерану АТО Грищенко

Новини » Суспільство     27.12.2019 - 15:24
Суд продовжив арешт ветерану АТО Грищенко
Фото: Інна Грищенко (з відкритих джерел)

Суд продовжив арешт Грищенко до 24 лютого 2020 року

Печерський суд Києва продовжив арешт ветерану війни на Донбасі Інні Грищенко, підозрюваної у замаху на життя бізнесмена з Івано-Франківської області. Про це повідомляє "Громадське".

Таким чином, суд продовжив арешт Грищенко до 24 лютого 2020 року.

"Клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою Грищенко Інни задовольнити. Продовжити строк тримання до 24 лютого 2020 року", - зачитала суддя.

Раніше Міністерства внутрішніх справ заявило, що подружжя Інна і Владислав Грищенко ніби-то були організаторами вбивства журналіста Павла Шеремета. Сім'я добровольців підозрюється у виготовленні саморобного вибухового пристрою.

Нагадаємо, раніше у Києві заарештували ветерана АТО Інну Грищенко з позивним "Пума" та її чоловіка.

Подружжя Грищенків були затримані за підозрою в замаху на вбивство бізнесмена в Косові в Івано-Франківській області у 2018 році. Тоді підприємець вчасно помітив закладену вибухівку і врятувався.

Після того повідомлялось, що правоохоронці затримали ймовірного організатора невдалого замаху на івано-франківського бізнесмена Михайла Чекурака, у виконанні якого підозрюють ветеранів Інну та Владислава Грищенків.

Вбивство Шеремета: суд не розглянув апеляцію на арешт Антоненко Вбивство хлопчика в Переяславі: суддя взяв самовідвід через дружбу з фігурантом
Новини України преступленияНовини АТОСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся