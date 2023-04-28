В Умани вновь возросло количество погибших в результате атаки РФ

Обновлено в 18:50.

В Национальной полиции Украины сообщили, что по состоянию на 18:30 стало известно о еще одном погибшем. Сейчас в результате вражеской атаки погибли 22 человека.

"21 погибший на данный момент. Боль и ярость... Поисково-спасательная операция продолжается", - написал он.

Глава ОВА добавил, что пострадавшим продолжают оказывать необходимую помощь.

"Девять семей уже разместили во временные помещения - заранее подготовленные для внутренне перемещенных лиц", - добавил он.

Напомним, российские войска ночью 28 апреля нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. В результате ракетным ударом повреждено около 10 многоквартирных домов, вылетели стекла.

Сейчас полиция и спасатели совершают поквартирный обход. В городе объявлен трехдневный траур из-за обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

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