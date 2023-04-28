В Умани вновь возросло количество погибших в результате атаки РФ

В Умани в результате ночной ракетной атаки по городу погибли 21 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черкасской ОВА Игоря Табурця в Telegram.
Обновлено в 18:50.
В Национальной полиции Украины сообщили, что по состоянию на 18:30 стало известно о еще одном погибшем. Сейчас в результате вражеской атаки погибли 22 человека.
"21 погибший на данный момент. Боль и ярость... Поисково-спасательная операция продолжается", - написал он.
Глава ОВА добавил, что пострадавшим продолжают оказывать необходимую помощь.
"Девять семей уже разместили во временные помещения - заранее подготовленные для внутренне перемещенных лиц", - добавил он.
Напомним, российские войска ночью 28 апреля нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. В результате ракетным ударом повреждено около 10 многоквартирных домов, вылетели стекла.
Сейчас полиция и спасатели совершают поквартирный обход. В городе объявлен трехдневный траур из-за обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.
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