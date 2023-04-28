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В Умані знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Фото: в Умані внаслідок обстрілу загинула 21 особа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Умані внаслідок нічної ракетної атаки по місту загинула 21 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.

Оновлено о 18:50.

В Національній поліції України повідомили, що станом на 18:30 стало відомо про ще одного загиблого. Наразі внаслідок ворожої атаки загинуло 22 людини.

"21 загиблий на цю мить. Біль і лють... Пошуково-рятувальна операція триває", - написав він.

Глава ОВА додав, що постраждалим продовжують надавати необхідну допомогу.

"Дев’ять родин уже розмістили в тимчасові помешкання - завчасно були підготовлені для внутрішньо переміщених осіб", - додав він.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. В результаті ракетним ударом пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, вилетіли шибки.

Наразі поліція та рятувальники здійснюють поквартирний обхід. У місті оголошено триденну жалобу через обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

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УманьВійна Росії проти України