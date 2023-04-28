В Умані знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Оновлено о 18:50.

В Національній поліції України повідомили, що станом на 18:30 стало відомо про ще одного загиблого. Наразі внаслідок ворожої атаки загинуло 22 людини.

"21 загиблий на цю мить. Біль і лють... Пошуково-рятувальна операція триває", - написав він.

Глава ОВА додав, що постраждалим продовжують надавати необхідну допомогу.

"Дев’ять родин уже розмістили в тимчасові помешкання - завчасно були підготовлені для внутрішньо переміщених осіб", - додав він.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. В результаті ракетним ударом пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, вилетіли шибки.

Наразі поліція та рятувальники здійснюють поквартирний обхід. У місті оголошено триденну жалобу через обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

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