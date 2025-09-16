В Умани ввели ряд ограничений на период празднования Рош ха-Шана

Руководитель полиции Черкасской области Олег Гудима провел инструктаж для полицейских в связи с приближением праздника. Он напомнил о важности слаженной работы и готовности к любым вызовам.

"Перед нами стоит важная задача - безопасность людей при праздновании Рош га-Шана. Мы готовы к любому развитию событий и обеспечим правопорядок на самом высоком уровне", - заверил Гудима.

В частности, на период празднования в Умани запретят продажу:

пиротехнических изделий;

алкогольных и слабоалкогольных напитков в местах паломничества.

При этом безопасность будут обеспечивать подразделения полиции, включительно с патрульной полицией, кинологической службой, взрывотехниками и следственно-оперативными группами.