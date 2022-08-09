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Ракетна атака на Умань: у лікарні помер один із постраждалих

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Умань, Вівторок 09 серпня 2022 14:38
Ракетна атака на Умань: у лікарні помер один із постраждалих Фото: РФ обстріляла ракетами Умань 8 серпня (t me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У лікарні помер один із двох постраждалих від уламків ракети, яка була збита над Уманню Черкаської області у понеділок, 8 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку в Умань. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося - отримані травми виявилися несумісними з життям", - розповів він.

Щодо другого постраждалого, то, за словами голови регіону, його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості, але стабільний.

Як повідомлялося, у понеділок, 8 серпня, в Умані (Черкаська область) пролунали вибухи. Пізніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що спрацювала ППО. Уламками збитої ракети було поранено 2 людей.

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