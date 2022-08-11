Найближчими днями в Умані тривога буде лунати частіше: в міськраді дали пояснення
Найближчими днями в Умані буде проводитись робота з покращення системи оповіщення. Людей просять не лякатися запусків оповіщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уманську міськраду.
"Буде встановлено додаткові сирени у різних частинах міста. Звертаємо вашу увагу! В цей час можливі вивірчі короткочасні запуски сирен у різних частинах міста та села Полянецьке", - йдеться в повідомленні.
За даними міськради, тренувальні сирени будуть суттєво відрізнятись від звичних сигналів оповіщення.
"Для оповіщення про ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ буде використовуватись, як і раніше, безперервний сигнал протягом п’яти хвилин", - пояснюють спеціалісти.
Як повідомлялося, у понеділок, 8 серпня, в Умані (Черкаська область) пролунали вибухи. Пізніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що спрацювала ППО. Уламками збитої ракети було поранено 2 людей. Пізніше один із постраждалих помер у лікарні.
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