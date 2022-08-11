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Найближчими днями в Умані тривога буде лунати частіше: в міськраді дали пояснення

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Умань, Четвер 11 серпня 2022 11:28
Найближчими днями в Умані тривога буде лунати частіше: в міськраді дали пояснення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчими днями в Умані буде проводитись робота з покращення системи оповіщення. Людей просять не лякатися запусків оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уманську міськраду.

"Буде встановлено додаткові сирени у різних частинах міста. Звертаємо вашу увагу! В цей час можливі вивірчі короткочасні запуски сирен у різних частинах міста та села Полянецьке", - йдеться в повідомленні.

За даними міськради, тренувальні сирени будуть суттєво відрізнятись від звичних сигналів оповіщення.

"Для оповіщення про ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ буде використовуватись, як і раніше, безперервний сигнал протягом п’яти хвилин", - пояснюють спеціалісти.

Як повідомлялося, у понеділок, 8 серпня, в Умані (Черкаська область) пролунали вибухи. Пізніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що спрацювала ППО. Уламками збитої ракети було поранено 2 людей. Пізніше один із постраждалих помер у лікарні.

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