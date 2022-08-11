Найближчими днями в Умані тривога буде лунати частіше: в міськраді дали пояснення

Найближчими днями в Умані буде проводитись робота з покращення системи оповіщення. Людей просять не лякатися запусків оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уманську міськраду .

"Буде встановлено додаткові сирени у різних частинах міста. Звертаємо вашу увагу! В цей час можливі вивірчі короткочасні запуски сирен у різних частинах міста та села Полянецьке", - йдеться в повідомленні.

За даними міськради, тренувальні сирени будуть суттєво відрізнятись від звичних сигналів оповіщення.

"Для оповіщення про ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ буде використовуватись, як і раніше, безперервний сигнал протягом п’яти хвилин", - пояснюють спеціалісти.