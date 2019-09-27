В Умані без світла залишився мікрорайон, де живуть хасиди

В Умань Черкаської області проводяться ремонтні роботи з відновлення електропостачання в мікрорайоні, де проживають паломники-хасиди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДНСН).

Як повідомляється, світло зникло близько 15:00 у мікрорайоні "Пушкінський".

"27 вересня до уманських рятувальників надійшло повідомлення про те, що близько 15-ї години в Умані в мікрорайоні "Пушкінський", де проводяться заходи по святкуванню іудейського Нового року Рош-Га-Шана, на електропідстанції сталося коротке замикання без послідуючого горіння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок події мікрорайон залишився без електропостачання.

До відновлення електропостачання залучено бригаду працівників обленерго. Для забезпечення пожежної безпеки на місце події залучалися рятувальники Уманського районного відділу.

Зараз проводяться роботи з відновлення електропостачання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що до Умані прибуло кілька десятків поліцейських з Ізраїлю, які нестимуть службу спільно з українськими правоохоронцями в місцях масового проживання та паломництва хасидів, надаючи допомогу українським колегам по забезпеченню публічного порядку в місті.

Додамо, до Умані на святкування Рош ха-Шана приїхали майже 7,5 тис. паломників-хасидів.

У зв'язку з цим черкаські рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. До складу рятувального загону увійшли: пожежники, водолази, піротехніки, співробітники відділення радіаційного, хімічного і біологічного захисту, а також медики.