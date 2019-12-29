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У Луцьку чоловік влаштував стрілянину у приватному відділенні поштового зв’язку

Новини » Надзвичайні події     29.12.2019 - 00:02
У Луцьку чоловік влаштував стрілянину у приватному відділенні поштового зв’язку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини постраждала одна людина

У Луцьку чоловік влаштував стрілянину у приватному відділенні поштового зв’язку, внаслідок чого була травмована людина. Наразі зловмисника затримали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Волинській області.

Так, вранці 27 грудня в чергову частину ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу із застосуванням зброї на приватне відділення поштового зв’язку, що на проспекті Волі у Луцьку. Внаслідок злочину постраждав співробітник закладу. В області негайно ввели у дію спеціальну поліцейську операцію

"Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітники поліції затримали розбійника. Ним виявився 55-річний лучанин. У нього правоохоронці вилучили низку предметів, котрі є речовими доказами у справі", – повідомив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 3 ст.187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, поєднаний з проникненням у приміщення. Після оголошення затриманому підозри в інкримінованому злочині, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, в четвер, 26 грудня, в столиці на проспекті Правди сталася стрілянина, в результаті якої постраждала жінка.

Також РБК-Україна повідомляла, що 23 грудня, сталася стрілянина у парку "Гідропарк", в результаті чого один чоловік загинув від вогнепального поранення.

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