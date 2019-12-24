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У Харкові чоловік поранив ножем поліцейського

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 13:16
У Харкові чоловік поранив ножем поліцейського
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Поліцейський обміняв себе на заручницю

У Харкові невідомий чоловік скоїв напад на поліцейського, завдавши ножове поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Харківській області.

Повідомляється, що 24 грудня близько 9:30 в Немышлянском районі Харкова чоловік, погрожуючи ножем, захопив у заручниці жінку. Чоловік вимагав організувати йому зустріч з його знайомим в обмін на захоплену жінку. Прибувши на місце подій поліцейським вдалося переконати чоловіка обміняти заручницю на співробітника поліції.

"Поліцейський, опинившись поруч з озброєним зловмисником, став продумувати план його затримання. Для цього оперативник тягнув час, щоб заспокоїти знервованого громадянина, викликати в нього довіру. Між чоловіками зав'язалася бесіда, поліцейський запропонував закурити злодієві. Коли той відволікся на запалювання цигарки, співробітник карного розшуку кинувся на злодія, але той встиг вдарити його ножем", - розповіли в поліції.

Правоохоронець у важкому стані був госпіталізований. Нападника вдалося затримати, він дає свідчення слідчим.

За даним фактом відкрито провадження по 1 ч. ст. 147 (захоплення заручників) та 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України, санкція яких передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Запорізькій області невідомий скоїв ножове напад на групу чоловіків. В результаті нападу один чоловік загинув, ще троє отримали поранення.

Також повідомлялося, що у Кривому розі троє п'яних чоловіків забили до смерті двох людей. Поліції затримала підозрюваних.

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