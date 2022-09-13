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В Умані для хасидів підготували укриття на випадок повітряної тривоги, - ОВА

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Умань, Вівторок 13 вересня 2022 17:41
В Умані для хасидів підготували укриття на випадок повітряної тривоги, - ОВА Фото: В Умані для хасидів підготували укриття на випадок повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Умані (Черкаська область) перед святкуванням єврейського Нового року Рош-ха-Шана підготували 21 укриття на випадок повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця в ефірі національного телемарафону.

"В Умані маємо 21 найпростіше укриття, вони були переобладнані з підвалів. Біля самого місця святкувань є спеціальне укриття на 2-2,5 тис. осіб", - заявив очільник області.

Під час паломництва хасидів з 19 по 30 вересня в Умані діятиме посилений безпековий режим.

Правоохоронці провели навчання в Умані напередодні прпиїзду хасидів. Серед запланованих заходів безпеки під час святкування буде заборонено масову торгівлю та скупчення людей.

Нагадаємо, що в Умань Черкаської області приїхали більше тисячі паломників на святкування Рош-ха-Шана.

Раніше, хасидів просили не їхати в Україну на Рош-ха-Шана.

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