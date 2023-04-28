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В Умани объявлен трехдневный траур из-за обстрела

Фото: в Умани Черкасской области объявлен трехдневный траур из-за ракетного удара по жилому дому 28 апреля (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Умани Черкасской области объявлен трехдневный траур из-за ракетного удара по многоэтажке в пятницу, 28 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уманский горсовет.

"В Умани объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российской агрессии", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обществу отменены все развлекательные мероприятия на неопределенный срок.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. На данный момент уже известно о 7 погибших и 9 раненых.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

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Умань