В Умани объявлен трехдневный траур из-за обстрела

В Умани Черкасской области объявлен трехдневный траур из-за ракетного удара по многоэтажке в пятницу, 28 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уманский горсовет.
"В Умани объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российской агрессии", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что обществу отменены все развлекательные мероприятия на неопределенный срок.
Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. На данный момент уже известно о 7 погибших и 9 раненых.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.
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