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В Умані оголошено триденну жалобу через обстріл

Фото: в Умані Черкаської області оголошено триденну жалобу через ракетний удар по житловому будинку 28 квітня (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

В Умані Черкаської області оголошено триденну жалобу через ракетний удар по багатоповерхівці у п'ятницю, 28 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уманську міську раду.

"В Умані оголошено триденну жалобу за загиблими у наслідок російської агресії", - йдеться в повідомленні.

В відомстві уточнили, що громаді скасовано усі розважальні заходи на невизначений термін.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. На даний момент вже відомо про 7 загиблих та 9 поранених.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.

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Умань