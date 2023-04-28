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В Умани из-за удара повреждены около 10 высоток, проводится поквартирный обход, - МВД

Фото: в Умани Черкасской области из-за удара повреждены около 10 высоток (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетного удара в Умани Черкасской области в пятницу, 28 апреля, повреждены около 10 многоквартирных домов, вылетели стекла. Сейчас полиция и спасатели совершают поквартирный обход,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Мы должны быть уверены, что люди в безопасности. Также уничтожены или повреждены около 30 единиц автотранспорта", - рассказал он.

По его данным, ракета попала на уровне 6-7 возврата 9-этажного дома, это район полностью застроен высотными зданиями, Он отметил, что понадобится минимум одни сутки для завершения спасательной операции.

"Мы рассчитываем, что за сутки мы уберем основные железобетонные конструкции... Из Киева уехали дополнительные криминалистические лаборатории, чтобы максимально быстро задокументировать это военное преступление РФ", - добавил Клименко.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Сначала сообщалось о 4 погибших, затем - о 6. На данный момент уже известно о 7 погибших и 9 раненых. Разбор завалов продолжается.

В городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия отменены на неопределенный срок.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

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УманьЧеркасская область