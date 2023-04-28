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В Умані через удар пошкоджено близько 10 висоток, проводиться поквартирний обхід, - МВС

Фото: в Умані Черкаської області через удар пошкоджено близько 10 висоток (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Через ракетний удар в Умані Черкаської області у п'ятницю, 28 квітня, пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, повилітали шибки. Зараз поліція та рятувальники здійснюють поквартирний обхід,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

"Ми маємо бути впевнені, що люди в безпеці. Також знищено або пошкоджено близько 30 одиниць автотранспорту", - розповів він.

За його даними, ракета попала на рівні 6-7 поверну 9-поверхового будинку, це район повністю забудований висотними будівлями, Він зазначив, що знадобиться мінімум одна доба для завершення рятувальної операції.

"Ми розраховуємо, що за добу ми приберемо основні залізобетонні конструкції...З Києва виїхали додаткові криміналістичні лабораторії, щоб максимально швидко задокументувати цей воєнний злочин РФ", - додав Клименко.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Спочатку повідомлялось про 4 загиблих, потім - про 6. На даний момент вже відомо про 7 загиблих та 9 поранених. Розбір завалів триває.

В місті оголошено триденний траур через масований обстріл. Всі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.

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УманьЧеркасская область