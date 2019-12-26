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Наприкінці 2019 року Зеленському довіряють понад 60% українців

Новини » Політика     26.12.2019 - 12:08
Наприкінці 2019 року Зеленському довіряють понад 60% українців
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни негативно ставляться до Гончарука та Богдана, але довіряють президенту

Наприкінці 2019 року президенту України Володимиру Зеленському довіряли 62% громадян, не довіряли - 31%, баланс довіри-недовіри +31%. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, позитивний баланс рейтингу довіри зберігає спікер парламенту Дмитро Разумков (довіряють 48%, не довіряють 38%, баланс довіри-недовіри +10%).

Ще переважає довіра до громадського діяча Олега Сенцова (довіряють 41%, не довіряють 36%, баланс +5%).

У той же час керівник офісу президента Андрій Богдан має негативний рейтинг -33%, керівник фракції "Слуга народу" в парламенті Давід Арахамія -33%, прем'єр-міністр Олексій Гончарук -16%.

А найгірший баланс довіри-недовіри мають Петро Порошенко (-66%), Віктор Медведчук (-61%), Віталій Кличко (-55%), Арсен Аваков (-54%), Юлія Тимошенко (-54%), Юрій Бойко (-47%), Анатолій Шарій (-41%), Андрій Портнов (-37%).

Також негативний балансу має лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук -27%.

Наприкінці 2019 року Зеленському довіряють понад 60% українців

dif.org.ua

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проведено з 13 по 18 грудня 2019 року серед 2017 респондентів року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина українців (47%) вважають політиком 2019 року президента Володимира Зеленського.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2019 року лише 9% українців вважали, що в роботі Кабінету міністрів і Верховної ради було більше успіхів, ніж невдач. У той же час 26% респондентів заявили, що в роботі уряду було більше провалів. Негативно оцінили роботу парламенту 30% опитаних. Близько 40% сказали, що успіхів і невдач було порівну.

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