Ультраправые и СДПГ выбрали своих кандидатов в канцлеры Германии

Алиса Вайдель является одним из самых узнаваемых лиц партии "Альтернатива для Германии" (AfD), достигнув значительного авторитета благодаря своему опыту и профессиональной карьере. Она имеет докторскую степень по экономике, что подтверждает ее компетентность в вопросах финансов и экономической политики.

Кроме того, Вайдель является одной из немногих женщин на руководящих позициях в AfD, партии, которая в основном состоит из мужчин.

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