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Ультраправые и СДПГ выбрали своих кандидатов в канцлеры Германии

Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Немецкая партия AfD впервые выдвинула собственного кандидата в канцлеры. В то же время СДПГ официально подтвердила кандидатуру действующего канцлера Олафа Шольца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt и Spiegel.

Алиса Вайдель является одним из самых узнаваемых лиц партии "Альтернатива для Германии" (AfD), достигнув значительного авторитета благодаря своему опыту и профессиональной карьере. Она имеет докторскую степень по экономике, что подтверждает ее компетентность в вопросах финансов и экономической политики.

Кроме того, Вайдель является одной из немногих женщин на руководящих позициях в AfD, партии, которая в основном состоит из мужчин.

СДПГ официально подтвердила кандидатуру Шольца

Заметим, что шансы Олафа Шольца переизбраться на новый срок стремительно уменьшаются. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что в прошлом месяце президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер распустил действующий парламент в Германии, заявив, что в сложные времена необходимо иметь "действенное правительство и стабильность в парламенте".

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Олаф Шольц