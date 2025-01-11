Ультраправые и СДПГ выбрали своих кандидатов в канцлеры Германии

Немецкая партия AfD впервые выдвинула собственного кандидата в канцлеры. В то же время СДПГ официально подтвердила кандидатуру действующего канцлера Олафа Шольца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt и Spiegel.
Алиса Вайдель является одним из самых узнаваемых лиц партии "Альтернатива для Германии" (AfD), достигнув значительного авторитета благодаря своему опыту и профессиональной карьере. Она имеет докторскую степень по экономике, что подтверждает ее компетентность в вопросах финансов и экономической политики.
Кроме того, Вайдель является одной из немногих женщин на руководящих позициях в AfD, партии, которая в основном состоит из мужчин.
Заметим, что шансы Олафа Шольца переизбраться на новый срок стремительно уменьшаются. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что в прошлом месяце президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер распустил действующий парламент в Германии, заявив, что в сложные времена необходимо иметь "действенное правительство и стабильность в парламенте".
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