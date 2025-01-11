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Ультраправі та СДПН обрали своїх кандидатів в канцлери Німеччини

Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німецька партія AfD вперше висунула власного кандидата у канцлери. Водночас СДПН офіційно підтвердила кандидатуру чинного канцлера Олафа Шольца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt та Spiegel.

Аліса Вайдель є одним із найвпізнаваніших облич партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), досягнувши значного авторитету завдяки своєму досвіду та професійній кар'єрі. Вона має докторський ступінь з економіки, що підтверджує її компетентність у питаннях фінансів та економічної політики.

Крім того, Вайдель є однією з небагатьох жінок на керівних позиціях в AfD, партії, яка здебільшого складається з чоловіків.

СДПН офіційно підтвердила кандидатуру Шольца

Зауважимо, що шанси Олафа Шольца переобратися на новий термін стрімко зменшуються. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що минулого місяця президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив чинний парламент у Німеччині, заявивши, що в складні часи необхідно мати "дієвий уряд і стабільність у парламенті".

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Олаф Шольц