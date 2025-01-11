Ультраправі та СДПН обрали своїх кандидатів в канцлери Німеччини

Німецька партія AfD вперше висунула власного кандидата у канцлери. Водночас СДПН офіційно підтвердила кандидатуру чинного канцлера Олафа Шольца.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt та Spiegel.
Аліса Вайдель є одним із найвпізнаваніших облич партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), досягнувши значного авторитету завдяки своєму досвіду та професійній кар'єрі. Вона має докторський ступінь з економіки, що підтверджує її компетентність у питаннях фінансів та економічної політики.
Крім того, Вайдель є однією з небагатьох жінок на керівних позиціях в AfD, партії, яка здебільшого складається з чоловіків.
Зауважимо, що шанси Олафа Шольца переобратися на новий термін стрімко зменшуються. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що минулого місяця президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив чинний парламент у Німеччині, заявивши, що в складні часи необхідно мати "дієвий уряд і стабільність у парламенті".
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