СМИ оценили шансы Шольца переизбраться на новый срок

В Германии 23 февраля пройдут новые выборы в Бундестаг. При этом шансы Олафа Шольца переизбраться на новый срок стремительно уменьшаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Так, согласно опросам, на которые ссылается издание, шансы Шольца на переизбрание сокращаются с каждым днем - поддержка его партии СДПГ (Социал-демократической партии Германии) составляет лишь 14-16%, в то время как блок ХДС/ХСС (включает в себя себя Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) набирает 31-33%.

Для сравнения, согласно данным которые приводятся в статье, перед выборами 2021 года разрыв между партиями составлял всего 9,5% - и Шольцу удалось совершить рывок, опередив конкурентов, однако эксперты считают, что повторить успех сейчас практически невозможно.

"Разрыв слишком велик, чтобы его преодолеть", - отмечает глава социологического института INSA Херман Бинкерт.

По мнению аналитиков, с которыми пообщалось СМИ, победа Шольца возможна только в случае серьезных ошибок со стороны Мерца или его партии, а "в противном случае Шольц, по всей видимости, уступит пост канцлера своему сопернику".