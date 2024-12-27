Президент Германии распустил Бундестаг и назначил дату досрочных выборов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент в ответ на запрос канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он назначил дату выборов в Бундестаг на 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте", - заявил он.

Шольц попросил вотум доверия в Бундестаге 16 декабря после того, как так называемая "светофорная коалиция", состоящая из Социал-демократической партии (СДПГ), "Зеленых" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП), распалась примерно через три года в ноябре 2024 года

Шольц не получил вотума в парламенте, как он и планировал. При вотуме доверия 207 депутатов проголосовали за Шольца, 394 - против и 116 воздержались. Как и ожидалось, канцлеру не хватило необходимого большинства, составляющего не менее 367 голосов.

Затем Шольц попросил Штайнмайера распустить Бундестаг в соответствии со статьей 68 основного закона. Согласно этой статье, федеральный президент может по предложению канцлера распустить Бундестаг в течение 21 дня, если последний потеряет вотум доверия. Затем в течение 60 дней должны состояться досрочные федеральные выборы.

Германия частично политически парализована

После распада "светофорной коалиции" Германия оказалась в значительной степени политически заблокированной по важным вопросам. Уход СвДП привел к тому, что Шольц возглавил правительство, поддерживаемое СДПГ и "Зелеными", которые больше не имеют большинства в Бундестаге. Без поддержки оппозиции она уже ничего не сможет добиться. В то же время существует срочная необходимость принятия мер. Например, в поддержке Украины, которая подверглась нападению со стороны России. Вот почему Шольц стремится к новым выборам.

Штайнмайер уже ясно дал понять о своем намерении распустить парламент сразу после распада коалиции. "Нашей стране нужно стабильное большинство и правительство, которое может действовать", - сказал он тогда.

Обычно федеральные выборы проводятся каждые четыре года. Но в особых политических кризисных ситуациях – особенно если поддержка канцлера в парламенте пошатнется – голосование может быть проведено раньше.

Новые выборы в Германии проводятся крайне редко. Они могут быть важным демократическим средством восстановления легитимности и дееспособности правительства, но требуют одобрения нескольких конституционных органов, в частности президента.

Новые выборы возможны только в двух случаях

Согласно основному закону, сами члены Бундестага не имеют права принимать решение о досрочных выборах в Бундестаг. Даже канцлер не может этого решить. Вместо этого основной закон допускает досрочный роспуск Бундестага только в двух случаях.

Если после выборов канцлера не будет достигнуто абсолютное парламентское большинство, то есть если кандидат не наберет хотя бы один голос более половины всех депутатов, федеральный президент может распустить Бундестаг. Такого еще никогда не было в истории Германии.

Во втором случае канцлер просит Бундестаг вотум доверия. Это позволяет ему проверить, есть ли у него по-прежнему необходимая поддержка со стороны депутатов. Если большинство откажется от доверия канцлеру, федеральный президент может распустить Бундестаг по предложению канцлера. Другой вариант - уйти в отставку с поста канцлера или продолжить работу в качестве правительства меньшинства.

Организация новых выборов следует тем же принципам, что и обычные федеральные выборы. За его реализацию несут ответственность Федеральное возвращающее ведомство и Федеральное министерство внутренних дел. Избиратели имеют два голоса: один за прямого кандидата и один за государственный список партии.

В истории Германии было три досрочных федеральных выборов, а именно в 1972, 1983 и 2005 годах.