Ультраправые и СДПГ выбрали своих кандидатов в канцлеры Германии

Федеральная партийная конференция AfD выдвинула Алису Вайдель кандидатом на пост канцлера.

"Она - будущий канцлер", - сказал сопредседатель AfD Тино Чрупалла.

Вайдель была избрана кандидатом в канцлеры путем вставания. Голосования с подсчетом голосов не было.

Алиса Вайдель является одним из самых узнаваемых лиц партии "Альтернатива для Германии" (AfD), достигнув значительного авторитета благодаря своему опыту и профессиональной карьере. Она имеет докторскую степень по экономике, что подтверждает ее компетентность в вопросах финансов и экономической политики.

Кроме того, Вайдель является одной из немногих женщин на руководящих позициях в AfD, партии, которая в основном состоит из мужчин.

СДПГ официально подтвердила кандидатуру Шольца

В свою очередь Социал-демократическая партия Германии официально подтвердила, что выдвигает кандидатуру Шольца на федеральные выборы, которые состоятся 23 февраля.