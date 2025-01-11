Ультраправые и СДПГ выбрали своих кандидатов в канцлеры Германии
Немецкая партия AfD впервые выдвинула собственного кандидата в канцлеры. В то же время СДПГ официально подтвердила кандидатуру действующего канцлера Олафа Шольца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt и Spiegel.
Федеральная партийная конференция AfD выдвинула Алису Вайдель кандидатом на пост канцлера.
"Она - будущий канцлер", - сказал сопредседатель AfD Тино Чрупалла.
Вайдель была избрана кандидатом в канцлеры путем вставания. Голосования с подсчетом голосов не было.
Алиса Вайдель является одним из самых узнаваемых лиц партии "Альтернатива для Германии" (AfD), достигнув значительного авторитета благодаря своему опыту и профессиональной карьере. Она имеет докторскую степень по экономике, что подтверждает ее компетентность в вопросах финансов и экономической политики.
Кроме того, Вайдель является одной из немногих женщин на руководящих позициях в AfD, партии, которая в основном состоит из мужчин.
СДПГ официально подтвердила кандидатуру Шольца
В свою очередь Социал-демократическая партия Германии официально подтвердила, что выдвигает кандидатуру Шольца на федеральные выборы, которые состоятся 23 февраля.
За него отдали голоса подавляющее большинство делегатов.
Заметим, что шансы Олафа Шольца переизбраться на новый срок стремительно уменьшаются. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что в прошлом месяце президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер распустил действующий парламент в Германии, заявив, что в сложные времена необходимо иметь "действенное правительство и стабильность в парламенте".
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