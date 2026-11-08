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Ультраправая AfD хочет организовать саммит США, РФ и Германии без участия Украины

14:17 08.11.2026 Вс
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aimg Мария Науменко
Ультраправая AfD хочет организовать саммит США, РФ и Германии без участия Украины Фото: политик ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) (Getty Images)
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Немецкие ультраправые хотят присоединиться к урегулированию войны, но предлагают формат переговоров без украинской стороны. Организовать встречу планируют в 2027 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Как заявил заместитель председателя фракции AfD в Бундестаге Маркус Фронмайер, также входящий в комитет по иностранным делам немецкого парламента, Германия хочет организовать встречу с участием США и России, но без участия Украины.

Местом проведения саммита партия избрала Абу-Даби, а ориентировочным термином назвала весну следующего года.

В партии утверждают, что имеют контакты с представителями обеих стран. В частности, депутаты заявили о связях с Государственным департаментом США и советниками президента Дональда Трампа.

Также они уверяют, что общаются с представителями российского МИДа, администрации президента РФ и соответствующих разведывательных служб.

В то же время AfD занимает первое место в общенациональных опросах по электоральным намерениям в Германии. По данным, приведенным Le Monde, поддержка партии составляет 27-30%. Для сравнения, коалиция ХДС-ХСС федерального канцлера Фридриха Мерца имеет 18-23%.

Что известно о контактах AfD с Кремлем

О возможной встрече с представителями немецкой партии уже заявил российский банкир Кирилл Дмитриев, приближенный к Владимиру Путину. Он участвует в переговорах между Россией и Украиной.

22 октября, во время пребывания в Стамбуле Дмитриев сообщил, что в декабре планирует встретиться с представителями AfD. Также он упомянул о форуме, который ориентировочно должен состояться во втором квартале 2027 года.

Однако российский представитель не уточнил ни цели этой встречи, ни места ее проведения. В свою очередь, Фронмайер заявил, что именно Дмитриев координирует подготовку предстоящего саммита с американской стороной.

Напоминаем, в ближайшие недели Берлин примет саммит Коалиции желающих. Участники планируют согласовать помощь Украине, гарантии безопасности после перемирия и последующие дипломатические шаги.

Кроме того, Германия и Великобритания ищут дополнительные средства ПВО для Украины. План для других партнеров хотят подготовить к заседанию Рамштайна 17 ноября.

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