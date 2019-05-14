ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет сьогодні не розгляне дату інавгурації Зеленського

Новини » Політика    14.05.2019 - 10:36
Комітет сьогодні не розгляне дату інавгурації Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Засідання по інавгурації Зеленського пройде завтра

Засідання комітету з питань регламенту Верховної ради України щодо дати інавгурації Володимира Зеленського відбудеться 15 травня о 15:00. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила глава секретаріату комітету Марія Нехоца.

За її словами, комітет ще не отримав нові постанови про інавгурацію Зеленського, які зареєстрував позафракційний нардеп Віталій Купрій.

"Тому комітет розгляне постанови про дату інавгурації в середу в 15 годин... За дорученням голови Ради, сьогодні о 12:00 відбудеться засідання регламентного комітету, на якому розглянуть постанови про скасування закону про державну мову", - заявила Нехоца.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засідання регламентного комітету було перенесено на 12:00.

Напередодні нардеп Купрій зареєстрував ще один проект постанови про призначення дати інавгурації. Зокрема, він запропонував провести інавгурацію 26 травня в сесійній залі парламенту. Крім того, в Раді зареєстровано ще кілька проектів постанов з трьома датами інавгурації президента - 19, 20 травня та 1 червня.

Порошенко заявив, що хоче якомога швидшої інавгурації Зеленського
Новини України Володимир Зеленськийкомитетинаугурация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся