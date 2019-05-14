Комітет сьогодні не розгляне дату інавгурації Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Засідання по інавгурації Зеленського пройде завтра

Засідання комітету з питань регламенту Верховної ради України щодо дати інавгурації Володимира Зеленського відбудеться 15 травня о 15:00. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила глава секретаріату комітету Марія Нехоца.

За її словами, комітет ще не отримав нові постанови про інавгурацію Зеленського, які зареєстрував позафракційний нардеп Віталій Купрій.

"Тому комітет розгляне постанови про дату інавгурації в середу в 15 годин... За дорученням голови Ради, сьогодні о 12:00 відбудеться засідання регламентного комітету, на якому розглянуть постанови про скасування закону про державну мову", - заявила Нехоца.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засідання регламентного комітету було перенесено на 12:00.

Напередодні нардеп Купрій зареєстрував ще один проект постанови про призначення дати інавгурації. Зокрема, він запропонував провести інавгурацію 26 травня в сесійній залі парламенту. Крім того, в Раді зареєстровано ще кілька проектів постанов з трьома датами інавгурації президента - 19, 20 травня та 1 червня.