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Вклалися в термін. Беннетт і Лапід повідомили президента Ізраїлю про формування коаліції

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Ізраїль, Четвер 03 червня 2021 01:05
Вклалися в термін. Беннетт і Лапід повідомили президента Ізраїлю про формування коаліції Фото: кандидат в прем'єр-міністри Ізраїлю Нафталі Беннетт (facebook.com/NaftaliBennett)
Автор: Даша Харченко

Очільник партії "Еш Атід" Яїр Лапід повідомив президента Ізраїлю Реувена Рівліна про формування нової коаліції. Вона буде без чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

Про це Рівлін написав у своєму Twitter.

"Відповідно до розділу 13 (b) Основного закону: сьогодні ввечері уряд Яір Лапід, голова "Еш Атід", поінформував президента держави про те, що йому вдалося сформувати уряд", - йдеться в повідомленні.

Напередодні повідомлялось, що лідер ізраїльської партії "Яміна" Нафталі Беннетт та очільник партії "Еш Атід" Яїр Лапід завершили формування коаліції. У новому уряді Ізраїлю не буде партії чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

Нагадаємо, на початку квітня президент Ізраїля Реувен Рівлін доручив Нетаньяху формування коаліції після парламентських виборів. Однак Нетаньяху не зміг сформувати коаліцію у відведений законом термін.

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