На вулиці Мелітополя хочуть вийти козаки. Поліція каже, що не мають права

Фото: козаки Мелітопольського куреня (melitopol-blagochinie.church.ua)

Мелітопольська організація ще не пройшла спеціальну реєстрацію

На вулиці Мелітополя та прилеглих населених пунктів хочуть вийти козачі патрулі. Однак згідно з чинним законодавством, вони поки не мають на це права.

Про це йдеться в повідомленні поліції Запорізької області.

В кінці червня в місті відкрили так звану канцелярію Мелітопольського куреня війська Запорозького низового. Канцелярія стане місцем проведення загальних зборів для козаків. Крім того, на відкритті заявили про плани відновити функцію охорони громадського порядку нібито в якості "народної поліції", в тому числі, проводити затримання і виписувати адміністративні переговори. Ведуться переговори з Бердянською прикордонною заставою.

У той же час поліція Запорізької області повідомляє, що інформація про охорону громадського порядку козачим формуванням не відповідає дійсності. А для участі в цьому громадське формування має пройти спеціальну реєстрацію як юридична особа. При цьому рішення про реєстрацію формування з функцією охорони громадського порядку подається при погодженні з органами поліції або Прикордонної служби статуту та списку учасників.

"Поки жодних статутних матеріалів від Мелітопольського куреня Козацького Війська Запорозького Низового для погодження до керівництва ГУНП в Запорізькі області не надходило. Також варто відзначити, що згідно з чинним законодавством свою діяльність громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону проводять виключно під контролем органів Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна звернулося за коментарями до прес-служби поліції Запорізької області, однак там обмежилися інформацією, оприлюдненою на сайті обласного главку.

Згідно з даними з відкритих джерел, Мелітопольський курінь діє з 1993 року.

Нагадаємо, у лютому 2020 року прокуратура повідомила про підозру так званому "кримському козачому отаману", який брав участь у анексії українського півострова.

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Автор: РБК-Україна