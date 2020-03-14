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Вулиці Києва почали обробляти спецзасобами від коронавірусу

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 16:59
Вулиці Києва почали обробляти спецзасобами від коронавірусу
Фото: обробка транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)

В столиці миють дороги, мости та шляхопроводи

Комунальні підприємства Києва посилили заходи щодо санітарної обробки доріг, штучних споруд та міського громадського транспорту через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними прес-служби, з 14 березня підприємства, підпорядковані комунальній корпорації "Киïвавтодор", розпочали миття доріг, мостів та шляхопроводів миючими засобами.

Окрім того, комунальні підприємства столиці здійснюють дезінфекцію зупинкових комплексiв та підземних пішохідних переходiв: обробляють поручні, перила, лавки, лiфти. Така дезiнфекція проводиться в усiх районах столицi.

Також дезінфекцію транспортних засобів здійснюють всі приватні перевізники, маршрутні автобуси яких, курсують столицею.

Нагадаємо, станом на 13:00 14 березня в Україні зареєстровано та лабораторно підтверджені випадки COVID-19: у Чернівецькій області - два випадки та в Житомирській - один (летальний) випадок.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України з понеділка 16 березня 2020 року переводить частину працівників на дистанційну роботу з метою зниження ризиків поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19 (коронавірус).

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