Мінфін перевів працівників на дистанційну роботу через коронавірус

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Керівний склад залишається на своїх місцях, але офіційні зустрічі проводитимуться в режимі конференц-дзвінків

Міністерство фінансів України з понеділка 16 березня 2020 року переводить частину працівників на дистанційну роботу з метою зниження ризиків поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19 (коронавірус). Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, передовсім ідеться про осіб, які мають дітей. Технічні можливості для дистанційного режиму роботи вже забезпечено.

Крім того, всі закордонні відрядження скасовано, а офіційні зустрічі проводитимуться в режимі конференц-дзвінків.

За даними прес-служби, Міністерство фінансів працює в штатному режимі та продовжує виконувати усі свої функції. Керівний склад Мінфіну присутній на своїх робочих місцях.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 14 березня збирається на позачергове засідання, на якому будуть розглянуті рішення Ради національної безпеки та оборони щодо протидії поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, з 16 березня буде заборонено в’їзд іноземним громадянам на 2 тижні, які не мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні. В'їхати зможуть іноземні громадяни, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні.