Улицы Киева начали обрабатывать спецсредствами от коронавируса

Фото: обработка транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)

В столице моют дороги, мосты и путепроводы

Коммунальные предприятия Киева усилили меры по санитарной обработке дорог, искусственных сооружений и городского общественного транспорта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КМДА).

По данным пресс-службы, с 14 марта предприятия, подчиненные коммунальной корпорации "Киевавтодор", начали мыть дороги, мосты и путепроводы моющими средствами.

Кроме того, коммунальные предприятия столицы осуществляют дезинфекцию остановочных комплексов и подземных пешеходных переходов: обрабатывают поручни, перила, скамейки, лифты. Такая дезинфекция проводится во всех районах столицы.

Также дезинфекцию транспортных средств осуществляют все частные перевозчики, маршрутные автобусы, которые курсируют столицей.

Напомним, по состоянию на 13:00 14 марта в Украине зарегистрированы и лабораторно подтверждены случаи COVID-19: в Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный) случай.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины с понедельника 16 марта 2020 года переводит часть сотрудников на дистанционную работу с целью снижения рисков распространения острой респираторной болезни, вызванной вирусом COVID-19 (коронавирус).