ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку серед поля та втекли (відео)

Новость на русском →
Неділя 06 березня 2022 20:49
Під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку серед поля та втекли (відео) Під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти продовжують намагатися захопити українські міста. Однак все частіше вони лишають свою техніку та втікають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сухопутні війська ЗС України.

Зокрема, у Миколаївській області українські захисники знайшли ворожу техніку. Окупанти лишили її просто посеред поля.

"Ну що я вам можу сказати вам, хлопці. Нічого до нас лізти. Ось, всі ви тут", - сказав оператор відео.

Він додав, що техніку лишила, ймовірно, десантна бригада. Окупанти втекли, адже українська артилерія б'є точно в ціль.

Раніше ми повідомляли, що "Морські піхотинці" РФ перекваліфікувались в мародерів і пограбували сільський магазин.

Також ми писали, що на Коростень окупанти скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати