Під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку серед поля та втекли (відео)
Російські окупанти продовжують намагатися захопити українські міста. Однак все частіше вони лишають свою техніку та втікають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сухопутні війська ЗС України.
Зокрема, у Миколаївській області українські захисники знайшли ворожу техніку. Окупанти лишили її просто посеред поля.
"Ну що я вам можу сказати вам, хлопці. Нічого до нас лізти. Ось, всі ви тут", - сказав оператор відео.
Він додав, що техніку лишила, ймовірно, десантна бригада. Окупанти втекли, адже українська артилерія б'є точно в ціль.
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