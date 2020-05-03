На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії, - ОДА

На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Черкаської ОДА.

Зазначається, що таку інформацію підтвердив керівник ГУ Національної поліції в Черкаській області Віталій Куратченко.

"Кожного дня (і сьогодні не виняток) Нацгвардія спільно із поліцейськими залучаються із 16:00-22:00 на заходи публічної безпеки. Щотижня керівництво ГУНП підписує графік планових чергувань. Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає. На відео, яке розповсюджується в мережі, одне авто", - йдеться в повідомленні.

Ввечері 3 травня радник мера Черкас Станіслав Коломієць повідомив, що у місті на фоні скандалу довкола ослаблення карантину ввечері 3 травня на вулицях з'явилася Нацгвардія та військова техніка.

Раніше поліція відкрила кримінальне провадження про рішення міської ради про ослаблення карантину,

Пізніше мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що місто буде чинити опір у разі кримінального переслідування за рішення про дострокове ослаблення карантину.