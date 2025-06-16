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РФ атаковала один из районов Киевской области: поврежден дом, есть пострадавший

Понедельник 16 июня 2025 02:11
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РФ атаковала один из районов Киевской области: поврежден дом, есть пострадавший Фото: последствия атаки РФ по Обуховскому району Киевской области (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 16 июня РФ атакует Киевскую область дронами. В одном из районов есть повреждения и пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Он уточнил, что повреждения зафиксированы в Обуховском районе. В частности, поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Кроме того, пострадал 60-летний мужчина.

"К сожалению, в Обуховском районе ранения получил мужчина 60 лет. У него резаные раны руки и лица. Медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.

РФ атаковала один из районов Киевской области: поврежден дом, есть пострадавшийФото: последствия атаки РФ по Обуховскому району Киевской области (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Николай Калашник добавил, что более подробная информация будет позже.

Также он предупредил, что атака РФ продолжается, поэтому призвал украинцев быть в укрытиях.

Обстрелы Киевской области

Отметим, что Россия регулярно пытается атаковать дронами территорию Киевской области. Кроме того, периодически использует ракеты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 10 июня Россия в очередной раз обстреляли регион дронами. В результате вражеской атаки были повреждены десятки частных домов, авто, ангаров, а также пострадал человек.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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