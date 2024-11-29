Британская разведка проанализировала путинскую ракету "Орешник"

Ракета, которой Россия ударила по Днепру, является вариантом баллистической ракеты РС-26. У Путина есть еще несколько таких ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается сводке, 21 ноября Россия нанесла удар по украинскому заводу в Днепре, впервые применив баллистическую ракету средней дальности (БРСД) под кодовым названием "Орешник". БРСД классифицируется как имеющая максимальную дальность от 3000 до 5500 км. В этом случае ракета пролетела до своей цели всего лишь чуть более 800 км.

В феврале 2019 года Россия объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который запрещал разработку и производство БРСД. Однако разработка "Орешника" почти наверняка произошла до этого. Весьма вероятно, что система является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", которая впервые была испытана в 2011 году, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, боевая нагрузка ракеты была зафиксирована в виде шести групп по шесть боеголовок, в общей сложности 36 суббоеприпасов. Эти суббоеприпасы движутся с гиперзвуковой скоростью (более 5 махов) перед ударом, что типично для ракет этого класса. Все боеголовки БРСД и межконтинентальных баллистических ракет будут двигаться на гиперзвуковой скорости при входе в атмосферу.

"Использование этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка было задумано как стратегическое сообщение после использования Украиной западных ракет по России. У России, скорее всего, есть только несколько ракет "Орешник", которые еще не поступили в серийное производство. Эта ракета, скорее всего, будет намного дороже других ракет, которые Россия в настоящее время использует против Украины", - отмечают в Минобороны Британии.

Путинская ракета

Напомним, Россия 21 ноября ударила по Днепру баллистической ракетой. После этого Путин заявил, что это якобы была новая ракета "Орешник"

Путин 28 ноября заявил о планах нанести новый удар баллистической ракетой, которую он называет "Орешником", по Украине. "Это могут быть военные объекты, оборонные и промышленные предприятия, центры принятия решений в Киеве", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин использовал новую ракету, поскольку хочет сорвать попытки избранного президента США Дональда Трампа установить мир.