РФ ударила по эвакуационной колонне вблизи Купянска
Россияне ударили по колонне, выезжавшей из Купянска. По имеющимся данным, в ней находились в основном мирные жители.
Об этом в телеэфире заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина.
"Из Купянска только что пришла новость - там ожидаемо завершилась вся эта история с эвакуацией мирного населения провокацией. Был нанесен удар по колонне, которая выходила из города, которая состояла, по крайней мере, по нашим данным, в основном из мирных жителей", - сказал Трегубов.
Силы обороны сейчас проверяют, сколько людей пострадало и что это было. Есть видео инцидента, но оно недостаточно четкое, чтобы установить подробности.
"Но если раньше россияне использовали эти псевдоэвакуации для ротации личного состава, то, похоже, это была последняя, и они решили ее использовать для информационной провокации. Они нанесли по ним удар непосредственно", - отметил спикер.
Трегубов также подтвердил, что враг находится в Купянске, в том числе в северных районах города. По его словам, россияне используют свое присутствие именно для таких провокаций.
В целом в Купянщине враг активизировал свои действия, рассказал спикер.
"Если брать Купянск на восточном берегу Оскола, если брать Купянщину в целом, то там россияне сейчас немного оживили свои активности. Активно пытаются лезть на Роды, активно пытаются лезть, в том числе, на Купянск-Узловой", - сказал он.
Напомним, вечером 12 октября в Киеве раздались взрывы до сигнала тревоги, а в Воздушных силах объяснили, почему так произошло.
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что тревога может опаздывать, а разведданные от партнеров доходят не всегда.
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По его словам, за это время россияне атаковали 19 регионов Украины, в том числе и энергетику.