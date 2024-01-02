Обломки на домах и отключение света: что известно о последствиях атаки на Киев

При подготовке материалов использовались данные Киевской городской военной администрации (КГВА), мэра Киева Виталия Кличко, пресс-службы ДТЭК.

Обновлено в 09:10. Как сообщил мэр Виталий Кличко, в настоящее время 16 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них медики были госпитализированы.

В Подольском районе горит складское здание. Пожар на площади 2000 кв. Экстренные службы работают на месте, сообщил он.

Обновлено в 9:10. По данным КГВА, в результате ракетной атаки:

- В Подольском районе повреждены магистрали водоснабжения и горят не менее 6 авто;

– В Соломенском районе, зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов;

- в Деснянском р-не предварительно возгорание супермаркета;

- в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;

- в Голосеевском р-не падение обломков на открытой территории.

- в Печерском районе - на крышу 9-ти этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом;

- в Оболонском р-не есть возгорание жилого дома, падение обломков на территорию нежилой застройки и складских помещений:

- в Святошинском р-не (уточняется);

- в Подольском р-не возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, а также падение обломков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется.

– Шевченковский район - падение обломков на открытую территорию.

По сообщению ДТЭК, из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах.

Энергетики обещают вернуть свет, как только разрешит ситуация безопасности.

Обстрел Киева 29 декабря

Напомним, 29 декабря, Россия устроила самую масштабную атаку по территории Украины с начала вторжения. За несколько часов выпустили 158 ракет различных типов, а также ударные дроны-камикадзе. В частности, в небе над Киевом было сбито более 30 вражеских целей.

По состоянию на 1 января в столице обнаружили уже 29 погибших людей.