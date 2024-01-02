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Уламки на будинках та відключення світла: що відомо про наслідки атаки на Київ

Фото: ракетний удар завдали по Києву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська нанесли черговий масований удар по Києву. У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах, вимкнення світла, води та пожежі.

Про наслідки ракетної атаки - в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріали використовувалися дані Київської міської військової адміністрації (КМВА), мера Києва Віталія Кличка, прес-служби ДТЕК.

Як повідомив мер Віталій Кличко, наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. "Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", - написав він.

За його даними,

  • у Подільському районі пожежі в декількох місцях.
  • У Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури.
  • У Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою.
  • В Оболонському - палає складське приміщення.
  • У Деснянському загоряння в будівлі супермаркету.

Скрізь працюють екстрені служби, повідомив він.

За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток:

  • - в Голосіївському р-ні на відкритій території.
  • - в Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку та ще один багатоповерховий будинок;
  • - в Оболонському р-ні на нежитлову забудову;
  • - в Святошинському р-ні (уточнюється);
  • - в Подільському р-ні пошкоджено газову трубу.

За повідомленням ДТЕК, через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах.

Енергетики обіцяють повернути світло, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Обстріл Києва 29 грудня

Нагадаємо, 29 грудня Росія влаштувала наймасштабнішу атаку по території України з початку вторгнення. За кілька годин випустили 158 ракет різних типів, а також ударні дрони-камікадзе. Зокрема, у небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.

Станом на 1 січня у столиці виявили вже 29 загиблих людей.

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