Уламки на будинках та відключення світла: що відомо про наслідки атаки на Київ

Російські війська нанесли черговий масований удар по Києву. У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах, вимкнення світла, води та пожежі.
Про наслідки ракетної атаки - в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріали використовувалися дані Київської міської військової адміністрації (КМВА), мера Києва Віталія Кличка, прес-служби ДТЕК.
Як повідомив мер Віталій Кличко, наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. "Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", - написав він.
За його даними,
Скрізь працюють екстрені служби, повідомив він.
За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток:
За повідомленням ДТЕК, через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах.
Енергетики обіцяють повернути світло, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо, 29 грудня Росія влаштувала наймасштабнішу атаку по території України з початку вторгнення. За кілька годин випустили 158 ракет різних типів, а також ударні дрони-камікадзе. Зокрема, у небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.
Станом на 1 січня у столиці виявили вже 29 загиблих людей.