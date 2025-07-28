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Укусы насекомых летом: как отличить, чем лечить и когда срочно к врачу

Понедельник 28 июля 2025 16:59
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Укусы насекомых летом: как отличить, чем лечить и когда срочно к врачу Как справиться с укусами насекомых (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Ольга Тарнавская

В летний сезон украинцы чаще обращаются к врачам из-за укусов насекомых.

Как пояснила дерматолог Ольга Тарнавская в комментарии РБК-Украина, разные виды насекомых вызывают специфические кожные реакции - от зуда до опасных инфекций и аллергии.

Как кусают различные насекомые

Комары вызывают лёгкие покраснения, зуд и уртикарные папулы. Их укусы чаще всего не представляют угрозы, но в некоторых случаях могут провоцировать аллергические реакции.

Мошки более опасны: после укуса появляется яркая точка, отек, зуд, а иногда - даже небольшие кровоизлияния. Они часто кусают лицо, шею, руки.

Овощи оставляют большие красные пятна, сопровождаемые сильной болью и длительным воспалением.

Клещи - самая большая опасность. Их укусы часто незаметны, но могут привести к боррелиозу или энцефалиту.

Симптомы инфекции: красные пятна, лихорадка, головная боль, слабость. Без лечения это может закончиться поражением сердца, нервной системы или суставов.

Пчелы и осы провоцируют мучительные отеки, иногда даже анафилактический шок. Если возникает затрудненное дыхание или снижение давления - нужна скорая помощь.

Что делать после укуса:

  • Промыть место мылом и водой
  • Приложить холодный компресс
  • Обработать антисептиком (перекись, хлоргексидин)
  • Нанести гель с противозудным действием (например, Фенистил или Псило-Бальзам)

Домашние средства тоже могут облегчить состояние: алоэ вера, календула, компрессы из ромашки или соды.

Протирание спиртом поможет обеззаразить и уменьшить зуд. Но дерматолог советует избегать уксуса или йода, потому что они только раздражают кожу.

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Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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