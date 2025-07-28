Укусы насекомых летом: как отличить, чем лечить и когда срочно к врачу
В летний сезон украинцы чаще обращаются к врачам из-за укусов насекомых.
Как пояснила дерматолог Ольга Тарнавская в комментарии РБК-Украина, разные виды насекомых вызывают специфические кожные реакции - от зуда до опасных инфекций и аллергии.
Как кусают различные насекомые
Комары вызывают лёгкие покраснения, зуд и уртикарные папулы. Их укусы чаще всего не представляют угрозы, но в некоторых случаях могут провоцировать аллергические реакции.
Мошки более опасны: после укуса появляется яркая точка, отек, зуд, а иногда - даже небольшие кровоизлияния. Они часто кусают лицо, шею, руки.
Овощи оставляют большие красные пятна, сопровождаемые сильной болью и длительным воспалением.
Клещи - самая большая опасность. Их укусы часто незаметны, но могут привести к боррелиозу или энцефалиту.
Симптомы инфекции: красные пятна, лихорадка, головная боль, слабость. Без лечения это может закончиться поражением сердца, нервной системы или суставов.
Пчелы и осы провоцируют мучительные отеки, иногда даже анафилактический шок. Если возникает затрудненное дыхание или снижение давления - нужна скорая помощь.
Что делать после укуса:
- Промыть место мылом и водой
- Приложить холодный компресс
- Обработать антисептиком (перекись, хлоргексидин)
- Нанести гель с противозудным действием (например, Фенистил или Псило-Бальзам)
Домашние средства тоже могут облегчить состояние: алоэ вера, календула, компрессы из ромашки или соды.
Протирание спиртом поможет обеззаразить и уменьшить зуд. Но дерматолог советует избегать уксуса или йода, потому что они только раздражают кожу.
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