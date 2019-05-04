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"Укрзалізниця" запустить здвоєний склад поїздів Бориспільського експресу

Новини » Суспільство    04.05.2019 - 11:54
"Укрзалізниця" запустить здвоєний склад поїздів Бориспільського експресу
Фото: Бориспільський експрес (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Здвоєний склад поїздів працюватиме у тестовому режимі

У суботу, 4 травня, "Укрзалізниця" запустить тестовий рейс здвоєного складу поїздів за маршрутом Kyiv Boryspil Express. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Як повідомив напередодні керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов, здвоєний склад поїздів буде використовуватися для перевезення пасажирів в/з аеропорту в пікові години.

Зазначається, що з 10 травня рейси здвоєного складу поїздів повинні стати регулярними. Склад потягів о 17:00 курсуватиме за маршрутом Київ - аеропорт Бориспіль, а о 17:41 - у зворотному напрямку.

"З початком сезону відпусток і збільшенням кількості авіарейсів додаємо місць в експресі в аеропорт Бориспіль. Вже з наступного тижня в пікові години, а саме о 17:00 зі станції Київ-Пасажирський та о 17:41 назад, на цьому маршруті курсуватиме здвоєний складу поїзда. Завдяки цьому за один рейс поїзд зможе брати на борт більше 200 пасажирів", - розповів Кравцов.

Як раніше писав Styler, очільник "Укралізниці" Євген Кравцов заявив, що Бориспільський експрес чекають "позитивні зміни". За його словами, "Укрзалізниця" готує нові вагони для експресу.

Раніше, "Укрзалізниця" призначила три додаткових поїзди на час великодніх свят. Так, додатково призначила поїзди № 219/217 Київ - Івано-Франківськ, №298/297 Київ - Херсон і №204/203 Хмельницький - Київ. Загалом на Великдень і травневі свята було призначено 27 додаткових поїздів і додаткові рейси для п'яти графікових поїздів.

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Новини України УкрзалізницяБориспольэкспресс
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