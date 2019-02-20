"Укрзалізниця" запустить поїзд Мукачево - Кошице

За словами Кравцова, час в дорозі - близько 4 годин

ПАО "Укрзализныця" планирует в июне 2019 года запустить поезд Мукачево - Кошице. Об этом заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кравцова.

О точной дате запуска пока не сообщается.

"Мы пока осторожны в датах, но предварительные договоренности такие: уже в июне "Укрзализныця" запустит поезд Мукачево - Кошице. Тестовый рейс по этому маршруту поедет за несколько месяцев - 2 апреля", - говорится в сообщении.

По его словам, поезда будут формирование наших коллег из Словакии, время в пути - около 4 часов.

"В прошлом году мы удачно запустили рейс в Будапешт, тоже по евроколии. Намерения свои не меняем - именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе", - добавил он.

Отметим, Министерство инфраструктуры Украины планирует сконцентрировать работу вокруг сообщение Украины со странами Европейского союза.

Напомним, "Укрзализныця" специально к выходным в связи с празднованием Международного женского дня уже назначила семь дополнительных, а также увеличила частоту некоторых поездов.