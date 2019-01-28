УЗ призначила вже сім додаткових поїздів до 8 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Призначено додатковий поїзд №281/281 Київ-Дніпро

"Укрзалізниця" спеціально до вихідних у зв'язку зі святкуванням Міжнародного жіночого дня призначила вже сім додаткових, а також збільшила частоту деяких поїздів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №281/281 Київ-Дніпро, який відправиться з Дніпра 6 березня і з Києва - 11 березня.

Додаткові поїзди №191 / 192 Київ-Львів, №223 / 224 Київ-Одеса, №179 / 180 Київ-Дніпро, №163 / 164 Харків-Київ і №167 / 168 Львів-Одеса відправляться в рейси туди і назад 8 і 10 березня. Поїзд №162 / 161 Миколаїв-Київ курсуватиме з Миколаєва 6 і 10 березня, а з Києва - 7 та 11 березня.

Нагадаємо, 24 січня повідомлялося, що на вихідні, пов'язані з Міжнародним жіночим днем 8 березня, вже призначено 6 додаткових поїздів.

РБК-Україна писало, що ПАТ "Укрзалізниця" 20 грудня 2018 запустила новий поїзд № 90/89 Львів-Перемишль.