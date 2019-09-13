"Укрзалізниця" запустила послугу замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю

На сайті "Укрзалізниці" з'явилася послуга онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю. Про це повідомив глава компанії Євген Кравцов в Facebook.

За словами Кравцова, "Укрзалізниця" має 15 спеціальних вагонів, з яких 12 надаються на замовлення, а три курсують за постійними маршрутами.

Щоб замовити поїздку в такому вагоні, потрібно зареєструватися в кабінеті користувача, ввести особисті дані та інформацію про маршрут.

Крім того, потрібно вказати, чи потрібна пасажиру допомогу працівників вокзалу при посадці і висадці з поїзда, а також чи буде в дорозі супроводжуючий.

"Вже можу анонсувати: на черзі сервіси з онлайн-замовлення вагонів-автомобілевозів та лист очікування (довгоочікуваний) при купівлі квитків", - додав Кравцов.

Фото: Скріншот на сторінці Євгена Кравцова (facebook)

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати план реструктуризації "Укрзалізниці". За його словами, УЗ слід розділити на три частини, а одну з них залишити у державній власності. Він додав, що та частина компанії, де є природна монополія повинна залишитися державною. Президент доручив підготувати цей план до кінця 2019 року.

Також РБК-Україна повідомляло раніше, що в "Укрзалізниці" заявили, що будуть просити в уряду дозволу підвищити ціну на пасажирські квитки до рівня собівартості перевезень.