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УЗ відновлює можливість повернення квитків через інтернет

Новини » Інфраструктура    15.01.2019 - 12:28
УЗ відновлює можливість повернення квитків через інтернет
Ілюстративне фото (facebook.comKravtsov.Evg)

Повернення білетів було призупинено з 15 грудня 2018 року

"Укрзалізниця" сьогодні, 15 січня 2019 року, відновить можливість повернення квитків через інтернет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби УЗ.

Як зазначається, сьогодні вже з 16:00 УЗ відновлює операції повернення проїзних документів через інтернет, що було призупинено з 15 грудня 2018 року для запобігання зловживанням у піковий період.

В УЗ додали, що таке обмеження допомагає запобігати спекуляціям та іншим зловживанням із квитками під час свят. Як повідомляється, більшість квитків викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається в продаж перед відправленням поїзда. За даними УЗ, це свідчить про те, що квитки оптом викуповуються для їх подальшого перепродажу. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" планує підвищити тарифи на вантажні і пасажирські перевезення в Україні в 2019 році. 

Як писало РБК-Україна, ціни на квитки у пасажирських потягах в Україні з 1 жовтня 2018 року зросли на 12%. 

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