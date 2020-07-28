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УЗ відновлює рух ще 17 поїздів: розклад

Україна, Вівторок 28 липня 2020 12:05
УЗ відновлює рух ще 17 поїздів: розклад
Фото: вагон з логотипом УЗ (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Дістатися можна буде до низки міст у 7 областях

"Укрзалізниця" продовжить курсування 17 регіональних поїздів. З 31 липня можна буде дістатися низки населених пунктів у Вінницькій, Київській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областей.

Про це повідомили в прес-службі УЗ.

Регіональні поїзди будуть курсувати з Києва в Конотоп, Фастів, Шостку, Чернігів, Жмеринку, Рівне та інші міста.

З 31 липня відновлюють курсування такі поїзди:

  • № 884/883 Фастів - Зернове - Київ-Волинський (щоденно);
  • № 888/887 Київ-Волинський - Ворожба - Фастів (щоденно);
  • № 896/895 Київ-Волинський - Конотоп (щоденно, крім п'ятниць і неділь);
  • № 896/895 Конотоп - Київ-Волинський (щоденно, крім понеділків і субот);
  • № 896/895 Київ-Волинський - Шостка (по п'ятницях і неділях);
  • № 896/895 Шостка - Київ-Волинський (по понеділках і суботах);
  • № 864/863-866/865 Неданчичі, Чернігів - Київ-Волинський (по понеділках, п'ятницях, суботах і неділях);
  • № 867 Київ - Жмеринка (по п'ятницях, суботах і неділях);
  • № 868 Жмеринка - Київ (по понеділках, суботах і неділях);
  • № 880/879-882/881 Київ-Волинський - Славутич - Київ (по неділях);
  • № 885 Київ - Рівне (по п'ятницях, суботах і неділях);
  • № 886 Рівне - Шепетівка (по п'ятницях, суботах і неділях);
  • № 870 Шепетівка - Київ (по понеділках, суботах і неділях);
  • № 887/888 Коростень - Вінниця (щоденно, крім понеділка);
  • № 889/890 Вінниця - Коростень (щоденно, крім понеділка);
  • № 877 Коростень - Житомир (щопонеділка);
  • № 878 Житомир - Коростень (по понеділках)

В УЗ нагадали, що під час подорожей пасажири зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту.

"У разі виявлення порушень залізничники будуть змушені викликати працівників Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" відновила курсування 46 приміських поїздів у Львівській області.

Також повідомлялося про відновлення курсування 12 приміських поїздів на Донецькій залізниці.

А до цього "Укрзалізниця" відновила роботу 38 приміських поїздів на Південно-Західній та Придніпровській залізниці.

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