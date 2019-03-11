"Укрзалізниця" запускає нічний експрес Київ-Маріуполь

Час в дорозі займе близько 15 годин

В апреле 2019 года АО "Укрзализныця" запустит новый поезд №10/9 - ночной экспресс Киев-Мариуполь. Об этом заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кравцова.

По его словам, теперь добраться от столицы до Мариуполя можно будет на два часа быстрее - время в пути займет около 15 часов.

"Сообщение с Мариуполем - в приоритете. Сейчас время в пути - более 17 часов. "Укрзализныця" обещала, что поезда будут курсировать быстрее. С учетом оптимального баланса между грузовыми перевозками и пассажирскими 2:00 - это максимум, который сейчас мы можем сделать с имеющейся инфраструктурой", - написал Кравцов.

Сообщается, что продажи билетов уже открыты.

Поезд будет курсировать через день, начиная с 30 марта.

Отправляться из столицы он будет в 19:03, прибывать в Мариуполь - в 09:47. Из Мариуполя отправление в 16:30, прибытие в Киев - в 07:14.

Экспресс будет состоять из 10 модернизированных вагонов.

Отметим, Министерство инфраструктуры Украины планирует сконцентрировать работу вокруг сообщение Украины со странами Европейского союза.

Ранее Кравцов сообщил о запуске поезда Мукачево - Кошице.

По его словам, поезда будут формирование наших коллег из Словакии, время в пути - около 4 часов, однако о времени запуска Кравцов не сообщил.