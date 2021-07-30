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"Укрзалізниця" запускає додатковий рейс до аеропорту "Бориспіль"

Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" додає ще один рейс за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль". Потяг вирушатиме зі столиці у вечірній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

За інформацією перевізника, потяг відправлятиметься у вечірній час о 22:01 з Києва та прибуватиме до аеропорту "Бориспіль" о 22:42.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 23:04 та прибуватиме до столиці о 23:48.

Крім цього, через ущільнення графіку курсування ще на трьох рейсах у найбільш завантажені години буде курсувати рейковий автобус Pesa.

Як додають у прес-службі, це дозволить збільшити кількість місць удвічі й перевозити 162 пасажири замість 81 за один рейс.

Нагадаємо, сьогодні затримуються низка поїздів через аварію на залізничному переїзді в Полтавській області: там вночі зіштовхнулися вантажівка та потяг.

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