"Укрзализныця" запускает дополнительный рейс в аэропорт "Борисполь"

По информации перевозчика, поезд будет отправляться в вечернее время в 22:01 из Киева и будет прибывать в аэропорт "Борисполь" в 22:42.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:04 и прибывать в столицу в 23: 48.

Кроме этого, из-за уплотнения графика курсирования еще на трех рейсах в наиболее загруженные часы будет курсировать рельсовый автобус Pesa.

Как добавляют в пресс-службе, это позволит увеличить количество мест вдвое и перевозить 162 пассажира вместо 81 за один рейс.