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В Україні через аварію на переїзді досі затримуються поїзди: список

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П'ятниця 30 липня 2021 13:17
В Україні через аварію на переїзді досі затримуються поїзди: список Фото: в Україні затримуються поїзди через аварію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні досі затримуються низка поїздів через аварію на залізничному переїзді в Полтавській області. Там вночі зіштовхнулися вантажівка та вантажний поїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Станом на 12:00 затримуються поїзди:

  • №20 Попасна - Київ (затримка склала 4 години 30 хвилин);
  • №85 Новоолексіївка - Львів (затримка склала 3 години 20 хвилин);
  • №125 Костянтинівка - Київ (затримка склала 3 години);
  • №17 Харків - Ужгород (затримка склала 1 годину 45 хвилин);
  • №138 Хмельницький - Лисичанськ (затримка склала 1 годину).

Нагадаємо, зранку УЗ повідомляла про затримку низки поїздів через аварію на переїзді.

Згодом поліція розповіла подробиці зіткнення вантажівки та поїзда, в аварії постраждала людина.

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