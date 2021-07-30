В Україні через аварію на переїзді досі затримуються поїзди: список
Фото: в Україні затримуються поїзди через аварію (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні досі затримуються низка поїздів через аварію на залізничному переїзді в Полтавській області. Там вночі зіштовхнулися вантажівка та вантажний поїзд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Станом на 12:00 затримуються поїзди:
- №20 Попасна - Київ (затримка склала 4 години 30 хвилин);
- №85 Новоолексіївка - Львів (затримка склала 3 години 20 хвилин);
- №125 Костянтинівка - Київ (затримка склала 3 години);
- №17 Харків - Ужгород (затримка склала 1 годину 45 хвилин);
- №138 Хмельницький - Лисичанськ (затримка склала 1 годину).
Нагадаємо, зранку УЗ повідомляла про затримку низки поїздів через аварію на переїзді.
Згодом поліція розповіла подробиці зіткнення вантажівки та поїзда, в аварії постраждала людина.