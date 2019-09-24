"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на Покрову

"Укрзалізниця" цьогоріч призначила чотири додаткові поїзди до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу залізничників.

Українці на свята матимуть нагоду відвідати Львів, Дніпро та Одесу. Поїзди зі сполученням Київ - Львів, Київ - Дніпро, Одеса - Дніпро та Львів - Одеса курсуватимуть за різним графіком у період з 11 по 15 жовтня.

Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 12 та 14 жовтня в обох напрямках. З Києва відправлення о 07:42 та прибуття до Львова о 18:13. Зі Львова поїзд вирушить о 11:54 та прибуде до Києва о 21:47.

Поїзд № 237 Київ - Дніпро здійснить рейси в обох напрямках 11 та 14 жовтня. З Києва відправлення о 20:28 та прибуття до Дніпра о 06:12. З Дніпра поїзд вирушить о 10:56 та прибуде до Києва о 20:06.

Поїзд № 242/241 Одеса - Дніпро з Одеси курсуватиме 11, 13, 15 жовтня, з Дніпра - 10, 12, 14 жовтня. З Одеси відправлення о 23:48 та прибуття до Дніпра о 09:32. Зворотно відправлення о 22:30 та прибуття до Одеси о 08:10.

Поїзд № 168 Львів - Одеса вирушить у рейси 12 та 14 жовтня в обох напрямках. Відправлення зі Львова о 09:16 та прибуття до Одеси о 20:39. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:18 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, "Укрзалізниця" запустила послугу замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю.

Також, як зазначалося раніше, планувався запуск потяга з Австрії до Перемишля зі зручною пересадкою в Одесі та Львові.