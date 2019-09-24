Австрія запускає потяг до Перемишля зі зручною пересадкою в Одесу і Львів

Ілюстративне фото (ÖBB)

У той же час пересадка на потяг до Києва буде незручною

Федеральні залізниці Австрії (ÖBB) планують запуск поїзда Eurocity 104 сполученням Грац (Австрія) - Перемишль (Польща) і потяга у зворотньому напрямку - Eurocity 105 зі зручними пересадками на потяг в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Відзначається, що перші рейси за вказаним маршрутом будуть виконані 15 грудня. Поїзди формування ÖBB будуть складатися з вагонів 1 і 2 класів. Обслуговування поїздів у Польщі та Чехії буде здійснюватися спільно із залізничними компаніями цих країн - PKP Intercity і České dráhy. У Богумині в напрямку Граца до поїзда будуть причіпляти додаткові чеські вагони.

З Граца поїзд виїжджатиме у 05:28 і прибувати на головний залізничний вокзал Відня - у 08:10, в Остраву - 11:02, в Краків - о 15:00, в Перемишль - 17:56. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 10:14, 16:58 буде у Відні, а в 22:33 - в Граці.

За словами прес-секретаря ÖBB Бернхарда Рідера, в Перемишлі буде можлива пересадка на потяг до Львова і Одеси.

Так, поїзд №36 Одеса-Перемишль, який прямує через Львів, прибуває в Перемишль у 09:50, тобто за 25 хвилин до відправлення поїзда Перемишль-Грац. А у зворотному напрямку з Перемишля потяг до Одеси через Львів йде у 18:39, тобто через 42 хвилини після прибуття поїзда Грац-Перемишль.

У той же час, потяги "Інтерсіті+" з Києва прибувають пізніше часу відправлення поїзда Перемишль-Грац і відправляються раніше часу прибуття поїзда Грац-Перемишль.

РБК-Україна писало, що приватний чеський оператор залізничних та автобусних пасажирських перевезень, компанія RegioJet, має намір в червні 2020 року запустити прямий нічний поїзд в Україну,, який курсуватиме за маршрутом Прага - Мостиська 2.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 19 квітня запустила пряме сполучення між Дніпром і Перемишлем (Польща).